Österreich hebt ab: Der börsennotierte Flughafen Wien meldete gerade das passagierstärkste Jahr aller Zeiten - 2018 sind mit 27 Millionen elf Prozent mehr Menschen über Wien geflogen. Wer im Flieger nach Österreich sitzt, hat gute Chancen, neben dem Kanzler des Landes zu sitzen. Der erst 32-jährige Sebastian Kurz bucht volksnah stets Linienflüge. Kehrt er von seinen zahlreichen Reisen, die etwa der Ratsvorsitz der Europäischen Union mit sich brachte, nach Wien zurück, wird er vor allem von der Wirtschaft mit offenen Armen empfangen. "Keine Woche vergeht ohne Reformen", so die heimische Presse. Während in Deutschland das reale BIP-Wachstum 2018 bei 1,5 Prozent lag, wuchs Österreich mit 2,7 Prozent deutlich dynamischer. Die Auswirkungen sind spürbar. 2019 soll erstmals seit 60 Jahren ein Haushaltsüberschuss erzielt werden. 200 Millionen neue Einnahmen von Facebook, Google und Co könnte dabei eine neue Digitalsteuer bringen. Internationale Investoren fliegen auf Österreich. Der Wettbewerbsfähigkeitsindex (ECI) des Forschungsinstituts EcoAustria ist im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorquartal um 2,1 Punkte auf 99,8 Punkte gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...