Das Analysehaus RBC hat Deutsche Börse mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 125 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Börsenbetreiber sei breit aufgestellt, hob Analystin Joanna Nader in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv hervor. Mit Blick auf einzelne Sparten bewege sich die Energiebörse EEX zwar in einem attraktiven Geschäftsfeld, allerdings seien die langfristigen Wachstumsperspektiven nicht bedeutsam./la/jha/ Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-12-07/21:36

ISIN: DE0005810055