pferdewetten.de AG: Erneute Dividendenerhöhung und positive Steuereffekte DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Dividende pferdewetten.de AG: Erneute Dividendenerhöhung und positive Steuereffekte 10.12.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. pferdewetten.de AG: Erneute Dividendenerhöhung und positive Steuereffekte - Vorstand und Aufsichtsrat planen, auch der Hauptversammlung 2019 eine Dividendenerhöhung vorzuschlagen - Steueränderung auf Malta hat positive Effekt für die Gesellschaft Per Ad hoc-Meldung hat die pferdewetten.de AG am 05.12.2018 die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung bis Ende November 2018 und die daraus erfolgte Erhöhung der EBIT-Prognose (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) auf "hoch sechsstellig bis knapp siebenstellig" bekanntgegeben. Der traditionelle Geschäftsbereich Pferdewetten zeigt eine überraschend starke Ergebnisqualität. Der neue aufgebaute Geschäftsbereich Sportwetten wächst inzwischen von Monat zu Monat dynamisch und erfüllt die Neukunden- und daraus resultierend auch Umsatzerwartungen sehr erfreulich. Darüber hinaus gibt die pferdewetten.de AG die beiden weiteren Informationen bekannt. Dividendenerhöhung Aufsichtsrat und Vorstand planen, der Hauptversammlung der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409) 2019 erneut eine Erhöhung der Dividendenzahlung vorzuschlagen. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Der bisherige positive Geschäftsverlauf im Jahr 2018 ermöglicht eine von 0,14EUR auf 0,16EUR je Aktie steigende Dividende - trotz der Aufbau- und Marketingkosten für unsere seit diesem Sommer offensiv beworbene neue Wettplattform "sportwetten.de" und die damit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen für die betriebliche Infrastruktur." Die Dividendensumme steigt damit um gut 14% auf ca. 692 TEUR. Malta: Änderung der Besteuerungssystematik Die Malta Gaming Authority (MGA), die maltesische Regulierungsstelle, die für die Regulierung und Aufsicht aller Spielaktivitäten in Malta zuständig ist, hat die Besteuerungsbasis vom Spieleinsatz auf den "Hold", also der Wettertrag, geändert. Zudem entfällt in Teilen die bisherige Doppelbesteuerung (in Malta und in Deutschland). Die positive Ergebniswirkung liegt für 2018 im niedrigen sechsstelligen Bereich. Düsseldorf, den 10.12.2018 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 99 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag 10.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A1K0409, DE000A1K05B4 WKN: A1K040, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755369 10.12.2018 ISIN DE000A1K0409 DE000A1K05B4 AXC0064 2018-12-10/08:30