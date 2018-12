Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-10 / 08:00 *Senvion: Folgeauftrag für weitere 86 MW für australischen Windpark* *Melbourne/Hamburg:* Senvion hat die sogenannte Notice to Proceed von Nexif Energy für die zweite Bauphase des Lincoln Gap Windparks in der Nähe von Port Augusta in Südaustralien erhalten. Der nun bestätigte zweite Bauabschnitt sieht weitere 24 Senvion Turbinen mit einer Gesamtleistung von 86 MW vor, die bis Mitte 2020 installiert und in Betrieb genommen werden sollen. Im ersten, bereits angelaufenen, Bauschabschnitt werden derzeit 35 Senvion Turbinen installiert. Nach Fertigstellung wird der Lincoln Gap Windpark aus insgesamt 59 Senvion 3.6M140 Turbinen bestehen. Zusammen werden die in zwei Phasen errichteten Windenergieanlagen über eine Gesamtleistung von mehr als 212 MW verfügen und damit Energie für 155.000 Haushalte in Südaustralien produzieren. Senvion hat die Notice to Proceed von Nexif erhalten, sodass der Bau des zweiten Abschnitts direkt beginnt. *David Hardy, Executive Director und CSO von Senvion*, erklärt: "Wir sind hocherfreut, nun das offizielle Startsignal für die Erweiterung des Lincoln Gap Windparks bekommen zu haben. Dies ist eine großartige Bestätigung der Arbeit unseres Teams vor Ort und wir freuen uns sehr über die weitere Kooperation mit Nexif Energy. Wir werden auch zukünftig eng mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, damit sowohl die Unternehmen als auch die Menschen vor Ort von diesem wichtigen Projekt profitieren." *Srinivas Rao, EVP, Projects and Operations* *von Nexif*, erklärt: "Wir freuen uns, die Kooperation mit Senvion beim Projekt Lincoln Gap weiter auszubauen. Australien ist ein anspruchsvoller Markt und Senvions Technologie sowie der schlüsselfertige Ansatz von Senvion tragen wesentlich zum Erfolg dieses komplexen Windparkprojekts bei. Nach Fertigstelleung der Lincoln Gap Windfarm, wird Nexif Energy insgesamt mehr als 480 Millionen US-Dollar in Australien investiert haben." Senvion hatte im Februar 2017 die Unterzeichnung des bedingten 300 MW-Vertrags mit Nexif Energy für die beiden Windparks Lincoln Gap und Glen Innes bekanntgegeben. Der erste Bauabschnitt von Lincoln Gap wurde im November 2017 in einen festen Auftrag umgewandelt. *Über Senvion:* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Zory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.900 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Spanien, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. *Über Nexif:* Nexif Energy wurde im August 2015 von Nexif, einem unabhängigen Energieverwaltungsunternehmen mit Sitz in Singapur, und Denham Capital, einer führenden globalen, auf Energie ausgerichteten Private-Equity-Gesellschaft mit mehr als 8,4 Milliarden Dollar an investiertem und gebundenem Kapital in acht Fondsvehikeln, gegründet, um konventionelle und erneuerbare Energieerzeugungsanlagen in Australien und Südostasien zu entwickeln, zu finanzieren, zu bauen und opportunistisch zu erwerben. Weitere Informationen über den Windpark Lincoln Gap finden Sie unter http://lincolngapwindfarm.com.au/ [1]. *Vice President Capital Markets and Public Relations* Dhaval Vakil Tel.: +44 20 3859 3664 Mobil: +44 7788 390 185 E-Mail: dhaval.vakil@senvion.com *Manager Communications & External Affairs* Megan Wheatley Tel.: +61 3 8660 6552 Mobil: +61 423 780 329 E-Mail: megan.wheatley@senvion.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Senvion S.A. 2018-12-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 755579 2018-12-10 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3c1f71e37babbd0233dc171d075ca275&application_id=755579&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 02:00 ET (07:00 GMT)