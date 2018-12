Die Deutsche Bank hat Morphosys von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 130 Euro angehoben. Mit 115 Wirkstoffkandidaten in der Forschungspipeline habe der Antikörperspezialist die beste Risikostreuung in der Branche und enormes Wertschöpfungspotenzial, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bereits auf dem Markt befindliche Schuppenflechte-Mittel Tremfya sei auf dem Weg zum Multi-Milliarden-Blockbuster./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-10/08:34

ISIN: DE0006632003