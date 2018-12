Nach dem Kurseinbruch an der Wall Street am Freitag und einem schwachen Handelsverlauf in Asien, deuten sich für den DAX zur Handelseröffnung ebenfalls kräftige Verluste an. Als Belastungsfaktoren wirken die Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, das anstehende Brexit-Votum in England sowie schwächere Wirtschaftsdaten. Dass der Chemieriese BASF die Ebit-Prognose kassiert hat, dürfte die Stimmung kaum verbessern. Alle weiteren Entwicklungen sehen Sie im Video.

