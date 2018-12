Telefónica, ein weltweit führender Mobilfunkbetreiber, und SIAE MICROELETTRONICA, ein führender Anbieter von kabelloser Transporttechnologie, haben die leistungsstarken kabellosen 10-Gbps-Verbindungen zur Stärkung des Backhaul-Netzwerks für die künftige Einführung von 5G auf den Prüfstand gestellt.

Der 80GHz-E-Band-Träger betriebene Punkt-zu-Punkt-Richtfunk im Millimeterwellenbereich bietet die geringste Transportlatenz und die höchste kabellose 10Gbps-Kapazität über einen einzigen Kanal, womit die strengen 5G-Anforderungen erfüllt werden. Telefónica prüfte erfolgreich die Millimeterwellen-Lösung von SIAE MICROELETTRONICA im Feldversuch in zwei Anwendungsbereichen: 10Gbps Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bei Anwendungen im städtischen Bereich und die Multicarrier-Link-Aggregation bei Anwendungen im Vorortbereich, die leistungsstarke Konnektivität über längere Entfernungen ermöglicht.

"SIAE MICROELETTRONICA und Telefónica haben schon bei mehreren Projekten zusammengearbeitet, die alle zum Ziel hatten, die 5G-Backhaul-Anforderungen zu erfüllen. Von Mikrowellen-SDN-Anwendungen bis zur Einführung von hochmodernen Richtfunksystemen im Millimeterwellenbereich unternehmen wir erneut zusammen eine wichtigen Schritt", so Luigi Lovati, Telefónica Global Account Manager bei SIAE MICROELETTRONICA.

"SIAE MICROELETTRONICA hat alle unsere Erwartungen in puncto hohe Kapazität, Stabilität und Mikrowellenverbindungen mit geringer Latenz übertroffen. Der Feldversuch, der von unserem Technologie-Manager bei Telefónica España, Alberto Carrasco, mit der E-Band-ALFOplus80HDX-Ausrüstung durchgeführt wurde, hat die uneingeschränkte Eignung für 5G-Backhaul-Anwendungen bei Verbindungen im Kurz- und Mittelstreckenbereich in den Fällen unter Beweis gestellt, in denen keine Glasfaserverbindungen verfügbar sind", so Maria Antonia Crespo, IP Optical Network Development Director bei Telefónica España.

Über Telefónica

Telefonica zählt, was Marktkapitalisierung und Kundenzahl angeht, zu den größten Telekommunikationsunternehmen der Welt und bietet ein umfassendes Angebot und hochwertige Konnektivität, die über erstklassige feste, mobile und Breitbandnetzwerke bereitgestellt werden. Als wachsendes Unternehmen hält es sich zugute, mit seinen Unternehmenswerten und einer die Interessen seiner Teilnehmer verteidigenden öffentlichen Position für ein differenziertes Kundenerlebnis zu sorgen.

Das Unternehmen verfügt über eine starke Präsenz in 17 Ländern und 356 Millionen Anschlüsse auf der ganzen Welt. Telefonica ist insbesondere in Spanien, Europa und Lateinamerika stark vertreten und hat seine Wachstumsstrategie zu einem erheblichen Teil auf diese Länder ausgerichtet.

Über SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA, führend im Bereich kabelloser Kommunikationstechnologie, bietet Betreibern fortschrittliche technologische Lösungen für Transport, Serviceleistungen und Design im Bereich Mikrowellen- und Millimeterwellen-Transport. SIAE MICROELETTRONICA entwickelt und produziert seine eigenen HF-Komponenten in einem eigenen HF-Labor und Reinraumanlagen, während die Produkte in einem intelligenten 4.0 SMT-Fertigungswerk der nächsten Generation montiert werden.

Weitere Informationen: http://www.siaemic.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181210005014/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Fabio Gavioli marketing@siaemic.com