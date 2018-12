Die beiden Riesen Nike (WKN:866993) und Walt Disney (WKN:855686) haben gerade angekündigt, ihre Dividende zu erhöhen. Die Erhöhung der Dividendenzahlungen setzt die lange Dividendengeschichte beider Unternehmen fort und unterstreicht ihr Engagement für eine Dividendenerhöhung Für die Investoren, die in eine dieser beiden Dividendenaktien investieren möchten, haben wir hier einen Überblick über die jüngsten Erhöhungen beider Unternehmen sowie einige wichtige Dividendenkennzahlen für jede Aktie zusammengestellt. Nike Der Schuh- und Bekleidungsgigant Nike gab am 15. November bekannt, dass das Unternehmen seine Quartalsdividende um 10 % auf 0,22 US-Dollar erhöht hat. Die höhere Dividende, die am 2. Januar an die am 3. Dezember ...

