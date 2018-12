Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Folgeauftrag des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) erhalten.

Bestellt wurden EMILY Brennstoffzellen zur netzunabhängigen Stromversorgung von Geräten an Bord von Fahrzeugen sowie SFC Power Manager und Zubehör. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 1,25 Mio. EUR. Bei dem Auftrag handelt es sich um einen Folgeauftrag für das vom BAAINBw bereits seit Dezember 2011 zugelassene EMILY 2200 Brennstoffzellensystem. Die EMILY 2200 wurde gezielt für die anspruchsvollen Anforderungen in Verteidigungsanwendungen entwickelt und militärisch qualifiziert. Sie trägt eine NATO-Versorgungsnummer (NSN) und wird bei der Bundeswehr sowohl als Bordstromversorgung von militärischen Fahrzeugen als auch abgesetzt eingesetzt. Durch den Einsatz der EMILY 2200 muss der Fahrzeugmotor nicht im Stand laufen, um die elektrischen Verbraucher zu versorgen und in der abgesetzten Verwendung entfällt die Verwendung von schweren, lauten und ineffizienten Dieselgeneratoren.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget} Bestellt wurde zudem der SFC Power Manager für die Anwendung in Fahrzeugen. Das intelligente und hoch effiziente Gerät nutzt in dieser Anwendung den Fahrzeugstrom zum Laden verschiedener militärischer Batterien und zur Versorgung von Funkgeräten, tragbaren Computern und weiteren Verbrauchern. Dabei kann der Powermanager PM3G sehr flexibel eingesetzt werden und überzeugt durch das geringe Gewicht und ein sehr platzsparendes Design in den Fahrzeugen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...