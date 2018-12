Die Nachfolgefrage für den Chefposten bei Gilead, der mit 3,9 Prozent neuntgrößten Position von BB Biotech, scheint geklärt zu sein. Wie der Schweizer Pharmakonzern Roche am Montag mitteilt, wird Daniel O'Day, CEO Roche Pharmaceuticals und Mitglied der Konzernleitung, zum 31. Dezember 2018 von seiner Position zurücktreten. Medien berichten am Montag, dass er in Zukunft als Vorstandsvorsitzender des US-Konzerns Gilead die Geschäfte leiten wird. Der bisherige Chef, John Milligan, hatte im Juli erklärt, zum Ende dieses Jahres seinen Posten zu räumen.

