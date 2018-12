Die britische Investmentbank HSBC hat ABB von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 26 auf 25 Franken gesenkt. Die Auftragsmuster beim Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikunternehmen verbesserten sich allmählich, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Veränderungen auf Konzernebene seien nach Neuerungen im Verwaltungsrat zudem wahrscheinlicher geworden. Allerdings glaubt er nicht, dass ein Verkauf der Power-Grid-Sparte - wie von aktivistischen Investoren Cevian gefordert - per se Mehrwert schafft./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-12-10/09:19

ISIN: CH0012221716