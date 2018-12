DAX runter auf 10.200 Punkte? Bärenalarm!

Wieder einmal wurde die breite Masse hinters Licht geführt und so erwies sich das Gap von Anfang der vorigen Woche als klare Finte. Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine neuen Long-Positionen aufgebaut und auf einen Rücksetzer gewartet. Die Bullen konnten wichtige Niveaus nicht verteidigen und so gab es auch keinen Grund neue Swing Positionen aufzubauen. Erneut konnten wir auf ratgeberGELD eine positive Handelswoche hinter uns bringen und am Freitag mit zahlreichen Shorts punkten, welche wir uns im aktuellen Video ansehen. Des Weiteren blicken wir auf mögliche Kursziele und Szenarien im DAX und den US-Indizes.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at