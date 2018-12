Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Handelsbilanzüberschuss etwas niedriger als erwartet

Der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz ist im Oktober etwas niedriger als erwartet ausgefallen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug der Überschuss saisonbereinigt 17,3 Mrd Euro. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von 18,1 Milliarden Euro prognostiziert. Die Exporte stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und die Importe um 1,3 Prozent. Im Jahresabstand ergaben sich Anstiege von 8,5 und 11,3 Prozent. Ohne Saisonbereinigung wies die Handelsbilanz einen Überschuss von 18,3 Milliarden Euro auf.

Banque de France senkt wegen Protesten Wachstumsprognose für 4Q

Die Banque de France hat wegen der andauernden Proteste in Land ihre Wachstumsprognose für das vierte Quartal gesenkt. Laut einer aktuellen Mitteilung rechnet sie nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem Vorquartal von 0,2 Prozent, Zuvor hatte sie 0,4 Prozent prognostiziert. Nach Angaben der Zentralbank leiden besonders Restaurants und der Transportsektor unter den Protesten der so genannten Gelbwesten. Das niedrigere Wachstum dürfte die Umsetzung der von Staatspräsident Emmanuel Macron geplanten Reformen erschweren.

Hotelübernachtungen in Deutschland Oktober um 4% über Vorjahr

Die Zahl der Übernachtungen in deutschen Beherbergungsbetrieben hat im Oktober bei 43,6 Millionen gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren das 4 Prozent mehr als im Oktober 2017. Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um 6 Prozent auf 7,5 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich um 3 Prozent auf 36,1 Millionen.

Deutsches Handwerk steigert Umsatz im 3. Quartal um 4,7% gg Vj

Das deutsche Handwerk hat seine Umsätze im dritten Quartal gesteigert. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen sie um 4,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Laut Destatis waren Ende September im zulassungspflichtigen Handwerk 0,3 Prozent mehr Personen tätig als Ende September 2017.

Japanische Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

Die japanische Wirtschaft hat im dritten Quartal deutlich schlechter als ursprünglich befürchtet abgeschnitten. Die Wirtschaft schrumpfte von Juli bis September mit einer annualisierten Rate von 2,5 Prozent, wie aus der zweiten Veröffentlichung der Regierung hervorgeht. Ursprünglich war ein Rückgang von 1,2 Prozent festgestellt worden. Im Vergleich zum Vorquartal stand ein Minus von 0,6 Prozent zu Buche, verglichen mit einer vorläufig festgestellten Kontraktion von 0,3 Prozent.

Deutsche Bahn stellt wegen Streiks bundesweit den Fernverkehr ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag bundesweit den Fernverkehr eingestellt. Wie die Bahn weiter mitteilte, ist auch der Regionalverkehr eingeschränkt. Zuvor hatte die Bahn von "erheblichen Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr" gesprochen, unter anderem in Bayern. Auch der Bahnverkehr im Südwesten Deutschlands sei "massiv eingeschränkt", beispielsweise der Knoten Mannheim und zahlreiche Strecken wie etwa Karlsruhe-Pforzheim.

Auch Güterverkehr der Bahn wegen Warnstreiks "erheblich" eingeschränkt

Von den Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist auch der Güterverkehr der Deutschen Bahn betroffen. Er sei "erheblich eingeschränkt", teilte der Konzern am Montag mit. Den Fernverkehr musste die Bahn am frühen Morgen bundesweit einstellen. Auch der Regionalverkehr ist "massiv" betroffen, ebenso der S-Bahn-Verkehr in Ballungsräumen.

Französischer Präsident will sich nach Massenprotesten an Bevölkerung wenden

Angesichts der Proteste in Frankreich wendet sich Präsident Emmanuel Macron am Montag in einer Ansprache an die Bevölkerung. Der Staatschef werde um 20.00 Uhr eine Rede zur Krise halten, teilte der Elysée-Palast am Sonntagabend in Paris mit. Die Protestbewegung der sogenannten Gelbwesten fordert den Rücktritt Macrons sowie allgemeine Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne. Die Massenproteste wurden von gewalttätigen Ausschreitungen begleitet.

Nick Ayers wird nicht Trumps neuer Stabschef

Der als möglicher neuer Stabschef von US-Präsident Donald Trump gehandelte Nick Ayers wird den Posten nicht übernehmen. Stattdessen kündigte der derzeitige Stabschef von Vize-Präsident Mike Pence am Sonntag an, das Weiße Haus zu Jahresende zu verlassen. Trump schrieb kurz darauf im Kurzbotschaftendienst Twitter, er führe derzeit Gespräche mit mehreren "wirklich großartigen" Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Stabschef John Kelly.

Russland löst Großbritannien als zweitgrößten Waffenhersteller ab - Bericht

Russland hat einem Bericht zufolge Großbritannien als zweitgrößten Produzenten von Rüstungsgütern der Welt nach den USA abgelöst. Russische Konzerne hätten 2017 Militärgüter und Militärdienstleistungen im Wert von umgerechnet 33 Milliarden Euro verkauft, schreibt das Internationale Friedensforschungsinstitut in Stockholm (Sipri) in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Das entspricht 9,5 Prozent der Verkäufe der 100 weltgrößten Rüstungskonzerne. Insgesamt nahmen die Rüstungsverkäufe weltweit um 2,5 Prozent auf knapp 350 Milliarden Euro zu.

Schäuble ruft CDU zu Geschlossenheit auf

Nach der Wahl der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen. "Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht", sagte Schäuble der Bild-Zeitung von Montag. "So geht Demokratie nicht."

JAPAN

Leistungsbilanz Okt nsb Überschuss 1,309 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,414 Bill JPY)

Leistungsbilanz Okt nsb Überschuss 1,309 Bill JPY; -40,1% gg Vj

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov +0,3% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov +2,2% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov PROG: -0,1% gg Vm, +1,8% gg Vj

Verbraucherpreise Nov +0,5% gg Vm, +3,5% gg Vj

