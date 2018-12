IBU-tec advanced materials AG: Warburg Research startet Coverage von IBU-tec mit Kaufempfehlung der Aktie - Kursziel bei 21,30 Euro DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges IBU-tec advanced materials AG: Warburg Research startet Coverage von IBU-tec mit Kaufempfehlung der Aktie - Kursziel bei 21,30 Euro 10.12.2018 / 09:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. IBU-tec advanced materials AG: Warburg Research startet Coverage von IBU-tec mit Kaufempfehlung der Aktie - Kursziel bei 21,30 Euro Weimar, 10. Dezember 2018 - Warburg Research hat die Coverage von IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) mit einer Kaufempfehlung der Aktie aufgenommen. Das Kursziel beträgt 21,30 Euro - basierend auf einem DCF-Bewertungs-Model, das die unlängst erfolgte Akquisition des Nasschemie-Spezialisten BNT Chemicals berücksichtigt. Dabei werden im aktuellen Research-Report Batteriewerkstoffe als Wachstumstreiber herausgestellt und eine weiter hohe Nachfrage in diesem Bereich erwartet. Positiv wurde auch der neue Standort von IBU-tec im Chemiepark Bitterfeld eingeschätzt - insbesondere infolge der Ausweitung der Produktionskapazitäten und des Produktionsspektrums um neue Stoffgruppen und der Möglichkeit von höhervolumigen Produktionen für Kunden. Des Weiteren verweist Warburg unter anderem auf die Erweiterung des Produktportfolios und auf Synergiepotenziale durch die Übernahme von BNT Chemicals. Der Research-Bericht von Warburg Research, einer Tochtergesellschaft von M.M.Warburg & CO, ist im Investor-Relations-Bereich der Internetseite von IBU-tec unter https://www.ibu-tec.de/investor-relations/finanzberichte/finanzberichte-externer-analysten/ abrufbar. Über IBU-tec Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. Durch die Übernahme der BNT Chemicals GmbH wurde das bisherige Dienstleistungskerngeschäft von IBU-tec durch das BNT-Produktportfolio auf Zinn-Basis und um den Bereich Nasschemie ergänzt und somit die Positionierung und Wertschöpfung erheblich ausgebaut. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt 235 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. Kontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de 10.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755855 10.12.2018 ISIN DE000A0XYHT5 AXC0081 2018-12-10/09:35