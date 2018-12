Netcoins Holdings Inc.: Netcoins lässt Dentacoin zum Handel zu DGAP-News: Netcoins Holdings Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung Netcoins Holdings Inc.: Netcoins lässt Dentacoin zum Handel zu 10.12.2018 / 09:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netcoins lässt Dentacoin zum Handel zu Netcoins Holdings Inc.; 10. Dezember 2018; ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) (WKN: 1WJ) meldet, dass das Unternehmen Dentacoin (DCN) zugelassen hat. DCN ist jetzt umgehend mittels unseres privaten OTC-Brokerservices, des Online-Kaufportals und unserer über 171.000 Verkaufsstellen weltweit erhältlich. Dentacoin ist die 16. in einer Reihe von Altcoins und Token, die von Netcoins zugelassen wurden. Die im März 2017 gegründete Dentacoin ist die erste Blockchain-Lösung für die globale Dentalbranche. Mittels einer gebräuchlichen branchenspezifischen Kryptowährung Dentacoin (DCN), anwendungsspezifischer Software-Tools und eines präventiven Sicherheitsprogramms generiert man ein neues zahnmedizinisches Ökosystem, das alle Marktteilnehmer begünstigt (Patienten, Zahnärzte, Hersteller, Zulieferer, Labore, Versicherungsunternehmen). Die Blockchain wird eingesetzt: - Um den Schwerpunkt auf die Vorsorge zu verlagern und sie für Leute mit begrenztem Zugang zu teurer privater Krankenversicherung erschwinglich zu machen - durch Dentacoin Assurance. - Um Menschen zu helfen, ihre schlechten Mundhygienegewohnheiten durch die dedizierte Dentacare-Applikation zu verbessern. - Um die fehlenden zuverlässigen Marktforschungsdaten über Patientenmeinungen und Bedürfnisse durch DentaVox-Umfragen zur Verfügung zu stellen. - Um die benötigte Infrastruktur für vertrauenswürdige Beurteilungen den Zahnärzten zu liefern, die von Patienten mit überprüften Identitäten geschrieben werden. - Um einen Anreiz für vorteilhaftes Verhalten zu bieten. - Um alle Transaktionen zu vereinfachen. Zurzeit werden die Dentacoin-Tools von 1.800 Zahnärzten und über 80.000 Personen verwendet und die DCN-Währung wird als offizielles Zahlungsmittel für zahnärztliche Leistungen und Produkte an 81 Orten in 21 Ländern akzeptiert. Erfahren Sie mehr über Dentacoin: www.gonetcoins.com/dentacoin "Wir sind von der Zusammenarbeit mit Netcoins begeistert, Dentacoin zu über 171.000 Verkaufsstellen in über 53 Ländern auf 6 Kontinenten zu bringen. Wir sind unserer Gemeinschaft mehr als dankbar, die uns dabei half, die oberen 10 in Netcoins's Wettbewerb zu erreichen! Eine unserer obersten Prioritäten war immer die Bereitstellung von praktischen und benutzerfreundlichen Möglichkeiten zum Kauf und zur Anwendung von DCN als eine Währung im täglichen Leben. Mit Netcoins haben wir signifikante Schritte in Richtung dieses Ziels unternommen," sagte Jeremias Grenzebach, Mitgründer und Core-Entwickler bei Dentacoin. "Es sind aufregende Zeiten, eine Blockchain-Lösung zu sehen, die ihre Anwendung in der globalen Zahnmedizinbranche findet. Wir sind sehr erfreut, dabei behilflich zu sein, Dentacoin der Allgemeinheit vorzustellen," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Unsere White-Label-Lösung (Produkt ohne eigenen Markennamen) ist für ein Unternehmen wie Dentacoin perfekt, welches sein eigenes Netz an Zahnarztpraxen besitzt und es wirksam einsetzen kann. Wir sind begeistert, zu sehen, wie unsere Software an mehr und mehr Orten auf den Markt gebracht wird und freuen uns für Dentacoin, dass es an alle diese Zahnarztpraxen verkauft wird." Netcoins hat von Dentacoin eine Notierungsgebühr in Höhe von 18.750 USD erhalten, was eine jährlich wiederkehrende Gebühr auf unserem LaaS (Listing as a Service) Geschäftsmodell für Coin-Notierungen ist. Netcoins hat ebenfalls eine Gebühr in Höhe von 20.000 USD für unser White-Label-Angebot sowie eine Lizenzgebühr in Höhe von 1.000 USD erhalten. Über das Unternehmen Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit, eines Selbstbedienungs-Krypto-Kaufportals und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform. Im Auftrag des Board of Directors "Mark Binns" Mark Binns CEO and Director Für Investor-Relations-Anfragen kontaktieren Sie bitte Netcoins unter: Tel.: 778.785.1175 oder E-mail ir@gonetcoins.com. Netcoins Holdings Inc. 488 - 1090 West Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 687-7130 E-Mail: info@gotnetcoins.com ISIN: CA64113C1032 WKN: A2N41F