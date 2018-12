Die Godewind Immobilien AG baut im hohen Tempo ein Portfolio aus deutschen Gewerbeimmobilien auf. Auch wenn das Unternehmen dieses Geschäftsmodell erst seit knapp einem Jahr verfolgt und erst seit April an der Börse notiert ist, sind die handelnden Personen alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, weder in der Immobilienbranche noch am Kapitalmarkt. Deren erwiesene Expertise beim Shareholder-Value-orientierten Aufbau von Immobilienportfolien sehen wir als das zentrale Asset des Börsenneulings und räumen dem Vorhaben auf dieser Basis eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit ein. Da dies von der Börse noch nicht so gesehen wird, wo die Godewind-Aktie weit unter dem aktuellen NAV handelt, ergibt sich aus unserer Sicht eine attraktive Einstiegsoption.

Geleitet wir das Unternehmen von den beiden Vorständen Stavros Efremidis und Ralf Struckmeyer, die bereits bei der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG entscheidend für den erfolgreichen Aufbau des Portfolios und den anschließenden lukrativen Verkauf an die TLG IMMOBILIEN AG verantwortlich waren. In der Amtszeit von Herrn Efremidis als CEO wurde die WCM-Marktkapitalisierung von 19 auf 500 Mio. Euro gesteigert. Auch davor hat Herr Efremidis ein Immobilienunternehmen, namentlich die KWG Kommunale Wohnen, erfolgreich aufgebaut und verkauft. Ausgeprägte Immobilienexpertise findet sich auch im Aufsichtsrat, wo unter anderem auch die Familie Ehlerding vertreten ist, die bereits zu den WCM-Großaktionären gehört hatte.

Das exzellente Standing des Teams in der Branche konnte im April in Form eines sogenannten Cash-box-IPOs genutzt werden, in dessen Rahmen die Investoren ausschließlich auf Basis einer angekündigten Akquisitionspipeline gezeichnet und somit einen hohen Vertrauensvorschuss ...

