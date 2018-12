Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Sixt (ISIN DE0007231326/ WKN 723132) eine Aktienanleihe Classic 5,5% 2019/11 (ISIN DE000DDM7W53/ WKN DDM7W5) mit dem Basiswert Sixt vor.Wer geschäftlich viel unterwegs sei oder im Urlaub ganz individuell von A nach B kommen möchte, finde bei Autovermietern wie der Sixt SE eine große Auswahl an Leihfahrzeugen. Als führender Mobilitätsdienstleister in Deutschland sei Sixt auch weltweit präsent und befinde sich auf Expansionskurs. Im dritten Quartal habe Sixt von einer stark gestiegenen Nachfrage von Firmenkunden, Privatkunden und Touristen im In- und vor allem im Ausland, insbesondere in wichtigen Urlaubsländern wie Spanien, Frankreich, Italien und den USA profitiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...