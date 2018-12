Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf in einem Ausblick auf 2019 von 104 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Innerhalb der europäischen Lebensmittelbranche und der für Hersteller von Haushaltsprodukten werde sie bezüglich der Bewertungen und Margenerwartungen vorsichtiger, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-12-10/10:10

ISIN: DE0005200000