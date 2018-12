Baufinanzierung: Nur moderater Zinsanstieg erwartet

Das Jahr 2018 geht mit günstigen Zinsen für die private Baufinanzierung zu Ende. Laut einer aktuellen Umfrage bleiben die Rahmenbedingungen für den Bau oder Kauf einer Immobilie zumindest zinsseitig auch im kommenden Jahr vorteilhaft. Die befragten Zinsexperten gehen von einem nur moderaten Zinsanstieg im Verlauf von 2019 aus.

Zinsen für Baufinanzierungen sind momentan niedrig. Und die Voraussetzungen, den Traum vom eigenen Zuhause im nächsten Jahr zu realisieren, bleiben laut Interhyp voraussichtlich in vielerlei Hinsicht günstig. Neben dem von der Bundesregierung beschlossenen Baukindergeld für Familien hält ein weiterhin günstiges Zinsumfeld in 2019 die Hürden zumindest finanzierungsseitig niedrig. Aktuell liegen die Konditionen für zehnjährige Darlehen bei rund 1,5 Prozent, heißt es in einem Bericht.

