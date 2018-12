(shareribs.com) Chicago 10.12.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag leichter. Die jüngsten Exportdaten verliehen den Notierungen Aufwind. Die Investoren hoffen zudem auf China. März-Mais verbesserte sich um 2,75 Cents auf 3,855 USD/Scheffel. Die Preise für Mais und Sojabohnen standen in der vergangenen Woche weiterhin unter dem Eindruck der Hoffnung auf eine Einigung ...

