Bechtle: Alle Erwartungen übertroffen

Bechtle (WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703) fährt derzeit einen Erfolg nach dem anderen ein. Nachdem der IT-Dienstleister einen Auftrag der EU-Kommission einheimsen konnte, erreichte das MDAX- und TecDAX-Unternehmen einen wichtigen Meilenstein.

Bechtle hat die Marke von 10.000 Mitarbeitern überschritten. Das IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm und Standorten in 14 Ländern Europas hat damit seit Jahresbeginn insgesamt 1.647 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord genommen. Die nun erreichte Mitarbeiterzahl stellt eine Verdoppelung im Vergleich zum Juni 2011 dar. Gleichzeitig übertrifft Bechtle bereits heute die in der Vision 2020 des Unternehmens anvisierte Zahl an Beschäftigten, heißt es von Unternehmensseite.

