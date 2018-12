Unterföhring (ots) - 10. Dezember 2018. Zauberhaft erfolgreicher DISNEY DAY: Mit fantastischen 14,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ProSieben am zweiten Advent nicht nur Marktführer am Sonntag. Der fünfte DISNEY DAY war auch der erfolgreichste Tag des Jahres in dieser Zielgruppe für den Sender! Mit der Free-TV-Premiere des Welterfolgs "The Jungle Book" gewann ProSieben mit großartigen 19,7 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) souverän die Prime Time.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 10.12.2018 (vorläufig gewichtet: 09.12.2018)



