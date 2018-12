Die vergangenen Wochen erforderten von den Anteilsinhabern von Cannabis-Aktien gute Nerven. Seit Mitte Oktober, als die vollständige Freigabe von Cannabis in Kanada erfolgte, haben die Werte massiv an Wert eingebüßt. Doch nun könnten die Werte ein großes Comeback starten. Die Nachrichtenseite stimmt in jedem Fall äußerst positiv. Für Furore sorgte beispielsweise in der vergangenen Woche die Nachricht, dass die Marlboro-Mutter Altria im großen Stil beim kanadischen Cannabis-Produzenten Cronos einsteigt. Der Tabak-Riese will Aktien im Wert von rund 1,8 Milliarden Dollar kaufen, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Das würde einem Anteil von 45 Prozent entsprechen. Zudem erhalte Altria die Option, für gut eine Milliarde Dollar weitere etwa zehn Prozent aufzustocken und so mit 55 Prozent die Mehrheit an den Kanadiern zu übernehmen.

