Pharma-Werte feiern ihr großes Comeback. Pfizer und Merck & Co notieren auf dem höchsten Stand seit der Jahrtausendwende, Eli Lilly hat sogar letzte Woche ein neues Rekordhoch markiert. Die Unsicherheit an den Märkten treibt Anleger in defensive Werte - auch Novartis profitiert von der Rotation. Unterstützt wird dies durch einen anhaltend positiven Newsflow bei den Eidgenossen: Am Wochenende konnte Novartis mit neuen Ergebnissen zum Brustkrebsmedikament Kisqali auftrumpfen.

