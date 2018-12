Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Post AG (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) hat sich am Kapitalmarkt 750 Millionen Euro neues Fremdkapital besorgt, so die Börse Stuttgart.Die neu begebene Unternehmensanleihe (ISIN XS1917358621/ WKN A2TSTA) habe eine Laufzeit von zehn Jahren und sei mit einem Kupon von 1,625% ausgestattet. Der Emittent könne die Anleihe ab dem 05.09.2028 zu 100% kündigen. Privatanleger könnten sich über eine anlegerfreundliche Stückelung von 1.000 Euro nominal freuen. In den ersten vier Handelstagen der Anleihe seien am Börsenplatz Stuttgart bereits mehr als 856.000 Euro umgesetzt worden. Die Deutsche Post habe jüngst angekündigt, 300 Millionen Dollar in ihre Standorte in Nordamerika zu investieren, um die Einführung neuer Technologien zu beschleunigen. (News vom 07.12.2018) (10.12.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...