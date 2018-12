Das Bausoftwareunternehmen Rib Software übernimmt das Gemeinschaftsunternehmen YTWO Formative komplett. Dafür zahlt der Konzern zunächst rund 48 Millionen US-Dollar an den bisherigen US-Partner Flex, wie Rib Software am Montag mitteilte. In Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung könnten weitere Zahlungen folgen. Der Kauf soll bis Ende Dezember abgeschlossen werden.

Das Joint Venture wurde 2016 gegründet. Stand Februar hatten die Partner 60 Millionen Dollar für einen 50-prozentigen Anteil investiert. Die cloudbasierte YTWO-Plattform bietet Immobilienentwicklern und Wohnungsbauunternehmen einen Produkt- und Bauteilekatalog sowie alle Funktionen für das Projektmanagement, die für die Umsetzung benötigt werden.

Rib will nun die Markteinführung "beschleunigen". Die Partner begründeten die Übernahme mit der "neuen Handelspolitik, die zu einer stärkeren Regionalisierung der Lieferketten geführt hat". Rib erhofft sich nun eine "größere strategische und operative Flexibilität für die Beschaffung".

Die Aktie stürzte am Morgen nach Bekanntwerden der Neuigkeiten ab und verlor rund ein Fünftel ihres Wertes. Händler verwiesen darauf, dass Analysten teilweise den Wert von YTWO bei der Bewertung von Rib Software noch vor wenigen Monaten deutlich höher angesetzt hatten. Das zeige auch, dass das Management das Potenzial in der Nachbetrachtung wohl zu hoch eingeschätzt habe.

Allerdings war schon vorher die Euphorie bei so manchem Experten verflogen: So hatten Analysehäuser wie Kepler Chevreux oder Berenberg Anfang November ihre Kursziele für Rib gesenkt - unter anderem deshalb, weil die Plattform den Erwartungen hinterherhinkte.

Erst im Februar hatte Flex auf sein Rückgaberecht seiner Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen nach anfänglichen Erfolgen verzichtet./nas/tav/mis

