Zunehmende Konjunktursorgen und die Unsicherheit rund um den Brexit haben den Börsen am Montag zugesetzt. Der Dax rauschte um weitere 1,1 Prozent in die Tiefe und erreichte mit 10.672 Punkten den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Der EuroStoxx50 verlor gut ein halbes Prozent auf 3039 Zähler. Bereits in der vergangenen Woche hatten die beiden...

