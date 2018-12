Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CRH von 35 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Nabil Ahmed zählt die Iren in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie weiter zu seinen Favoriten. Angesichts gestiegener Unsicherheiten für das Wirtschaftswachstum kürzte er seine Gewinnschätzungen in der Branche./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-12-10/11:38

ISIN: IE0001827041