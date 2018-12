Schwache Vorgaben aus Asien und den USA und die altbekannten Sorgenkinder setzen dem deutschen Aktienmarkt am Montag zu und so fällt er auf ein neues 2-Jahres-Tief. Unter Druck befindet sich auch die BASF-Aktie nach der erneuten Gewinnwarnung am Freitagabend. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen zum Wochenstart.