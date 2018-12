Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er sei relativ zuversichtlich, dass das Management in der Lage sein werde, die Kostenziele für 2020 zu erreichen, aber der Ausblick für die Preise im Paketgeschäft sei weit weniger klar, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Solange es hier keine Hinweise gebe auf eine positive Entwicklung, gehe er weiterhin von einem Verfehlen des für 2020 angepeilten operativen Gewinns (Ebit) aus./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-12-10/11:48

ISIN: DE0005552004