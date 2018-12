Sparta AG: Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Sparta AG / Schlagwort(e): Prognose Sparta AG: Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 10.12.2018 / 11:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sparta AG: Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 Die Sparta AG konkretisiert die bisherige Prognose, nach der die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite der Jahre 2014 bis 2018, weniger als 13,9% p.a. betragen sollte. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Beteiligungsportfolios in den letzten Monaten und einer heute erstellten, ungeprüften Zwischenrechnung hält der Vorstand nunmehr eine durchschnittliche Fünfjahres-Rendite der Jahre 2014 bis 2018 zwischen 7,0% p.a. und 9,0% p.a. für wahrscheinlich. Die primäre Zielgröße des Unternehmens, die langfristige Entwicklung des wirtschaftlichen Reinvermögens gemessen mit der durchschnittlichen Fünfjahres-Rendite, steht nur in einem eingeschränkten Zusammenhang zum ausgewiesenen Ergebnis nach HGB. Spartas ausgewiesenes HGB-Ergebnis hängt von den im jeweiligen Geschäftsjahr realisierten Gewinnen ohne die Berücksichtigung stiller Reserven ab. Der unter dieser Prämisse zu interpretierende, ungeprüfte Überschuss für die ersten elf Monate des Geschäftsjahres 2018 beläuft sich auf rund EUR 0,7 Mio. (Gesamtjahr 2017: EUR 16,7 Mio.). In Abhängigkeit der Geschäftsentwicklung bis zum Jahresende kann der Jahresüberschuss 2018 oberhalb oder unterhalb dieses Wertes liegen. Am 7.12.2018 kündigte die Deutschen Balaton AG ein freiwilliges Erwerbsangebot für bis zu 95.000 Aktien der Sparta AG an. Der Kaufpreis soll EUR 132,80 betragen. Die Angebotsunterlage soll im Bundesanzeiger bekanntgemacht werden. Der Vorstand Kontakt: Martin Possienke Vorstand SPARTA AG Brook 1 20457 Hamburg Fon: + 49 (0) 40 - 37 41 10 20 Fax: + 49 (0) 40 - 37 41 10 10 e-mail: m.possienke@sparta.de http://www.sparta.de 10.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparta AG Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040-374110-20 Fax: 040-374110-10 E-Mail: info@sparta.de Internet: www.sparta.de ISIN: DE000A0NK3W4 WKN: A0NK3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755949 10.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0NK3W4 AXC0148 2018-12-10/11:52