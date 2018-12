marktEINBLICKE um 12: DAX - Spannung garantiert, BASF noch pessimistischer

Am Montagmittag fiel der DAX weiter zurück. Zumindest hielten sich die Kursverluste in Grenzen. Allerdings könnten diese im Laufe der Woche deutlich höher ausfallen. Schließlich dürfte es angesichts der anstehenden Brexit-Abstimmung und der kommenden EZB-Sitzung an den Märkten rund gehen.

Die Lage an der Frankfurter Börse: