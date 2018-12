Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK passt die Umsatz- und Ergebnisprognose 2018 an DGAP-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK passt die Umsatz- und Ergebnisprognose 2018 an 10.12.2018 / 12:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AD-HOC MELDUNG LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG - Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 - LUDWIG BECK passt die Umsatz- und Ergebnisprognose 2018 an München, 10. Dezember 2018 - Die LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG hat am heutigen Tag die Entscheidung getroffen, die Jahresprognose für 2018 anzupassen. Wesentliche Gründe für die Entscheidung sind: - Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist in den Monaten Oktober und November nach einem bereits verzögerten Saisonstart für die Herbst-/Wintersortimente durch die ungewöhnlich milde Witterung im 4. Quartal deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. - Im ersten Drittel des Dezembers sind keine Nachholeffekte bei der Nachfrage eingetreten, sondern es war ein weiterer Umsatzrückgang zu verzeichnen. - LUDWIG BECK geht für den Rest des Jahres nicht mehr davon aus, dass die verfehlten Umsatz-/und Ergebniserwartungen noch nennenswert kompensiert werden können. Auf Basis dieser Einschätzung passt der LUDWIG BECK Konzern die Prognosen wie folgt an: - Es wird nunmehr ein Bruttoumsatz in Höhe von ca. 165 Mio. EUR erwartet (vorher: zwischen 170 und 180 Mio. EUR). - Die EBIT-Marge wird nunmehr bei ca. 3% vom Nettoumsatz erwartet (vorher: zwischen 3,5% und 5%). Auch die Prognosen auf Ebene der LUDWIG BECK AG werden im Zuge der Neueinschätzungen angepasst: - Der Vorstand erwartet nunmehr einen Bruttoumsatz aus Warenverkäufen in Höhe von 90 bis 91 Mio. EUR (vorher: zwischen 93 und 97 Mio. EUR). - Die EBIT-Marge wird nunmehr zwischen 4,5% und 5% vom Nettoumsatz aus Warenverkäufen erwartet (vorher: zwischen 4% und 6%). Kontakt Investor Relations: esVedra consulting GmbH Metis Tarta t: +49 89 206021-210 f: +49 89 206021-610 mt@esvedragroup.com Kontakt Konzernrechnungswesen: LUDWIG BECK AG Jens Schott t: +49 89 23691-798 f: +49 89 23691-600 jens.schott@ludwigbeck.de 10.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG Marienplatz 11 80331 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0 Fax: +49 (0)89 2 36 91-600 E-Mail: info@ludwigbeck.de Internet: www.ludwigbeck.de ISIN: DE0005199905 WKN: 519990 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755809 10.12.2018 CET/CEST ISIN DE0005199905 AXC0152 2018-12-10/12:02