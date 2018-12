Neckarsulm/Berlin (ots) -



Bei der Fernseh-Gala "Ein Herz für Kinder" am vergangenen Samstag in Berlin spendete Lidl 250.000 Euro für in Not geratene Kinder und Familien aus Deutschland und der Welt. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Stikeez-Sammelfiguren und Hörbüchern, bei dem ein Cent pro verkauftem Stikee und ein Euro pro verkaufter CD an die Kinderhilfsorganisation ging. "Ein herzliches 'Dankeschön' an alle Kunden, die durch den Kauf der Obst- und Gemüse-Stikeez und der Hörbücher dazu beigetragen haben, dass wir diese großartige Geldsumme überreichen können", freut sich Matthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland.



Sammelspaß mit gutem Zweck



Auch Vince, Kinderreporter der ZDF-Gala, sammelt in einem kurzen Video die kleinen Figuren und ist begeistert davon, dass Lidl beim Kauf eines Stikee einen Cent an "Ein Herz für Kinder" spendet. Während eines Einkaufs in der Lidl-Filiale suchte er Jim-Karotte und Maggy-Mango zunächst in der großen Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Mithilfe der Filialleiterin fand er sie schließlich in einem Ständer vor der Kasse.



Langjähriges gesellschaftliches Engagement



Die Spendenaktion zugunsten von "Ein Herz für Kinder" ist seit vielen Jahren ein Teil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl. In dessen Rahmen setzt sich das Unternehmen dafür ein, das Leben von Menschen zu verbessern. So versorgt Lidl bereits seit fast zehn Jahren gemeinsam mit dem Verein "brotZeit" Schulkinder mit einem ausgewogenen Frühstück, unterstützt mit der Lidl-Fruchtschule, dass Ernährungsfachkräfte Grundschülern eine bewusste Ernährung näher bringen, und erfüllt im Rahmen der "Wunschbaumaktion" jedes Jahr deutschlandweit Weihnachtswünsche von mehreren hundert Kindern sowie Jugendlichen.



Weitere Informationen zum gesellschaftlichen Engagement von Lidl sind auf der Homepage zu finden: https://www.lidl.de/de/gesellschaft/s7377417



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



