Die Aktie von Morphosys ist mit einem Plus von 1,7 Prozent nicht nur einer der wenigen Werte mit einem positiven Vorzeigen im MDAX, sie ist sogar der klare Top-Gewinner. Auf Platz zwei rangiert die Commerzbank mit einem Plus von 0,6 Prozent, gefolgt von Aurubis mit plus 0,4 Prozent. Morphosys profitiert dabei von einer Analyse der Deutschen Bank. Diese hat Morphosys von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 130 Euro angehoben. Mit 115 Wirkstoffkandidaten in der Forschungspipeline habe der Antikörperspezialist die beste Risikostreuung in der Branche und enormes Wertschöpfungspotenzial, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das bereits auf dem Markt befindliche Schuppenflechte-Mittel Tremfya sei auf dem Weg zum Multi-Milliarden-Blockbuster.

