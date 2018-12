Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 326 auf 317 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen zählten zu den attraktivsten Werten im Luxusgütersegment, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie geht für 2019 mit plus 5 Prozent nun von etwas geringerem Umsatzwachstum der Branche aus./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121014