Die Aktie von Fresenius legt im Xetra-Handel zum Wochenbeginn einen Start mit +5,28 Prozent hin. Dies dürfte Anleger freuen, die in der vergangenen Woche nachgekauft hatten. Am Freitag war das Papier auf 38,28 Euro gefallen. Anleger wurden in den vergangenen Monaten auf eine harte Probe gestellt. Die Jahresperformance zeigt -26,16 Prozent. In der letzten Woche ging das Papier von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...