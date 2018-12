Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für AMS von 23,60 auf 19,40 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Apple schwächle deutlicher als bisher gedacht, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie unter Verweis auf die Warnungen zahlreicher Zulieferer. Dies zeige sich insbesondere durch bereits hohe Preisabschläge auf das erst jüngst auf den Markt gekommene iPhone XR. Hierfür liefere AMS die Technologie zur Gesichtserkennung. Die massive Kapazitätsaufstockung von AMS sei für 2019 noch nicht ausgelastet./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-12-10/12:43

ISIN: AT0000A18XM4