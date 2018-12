Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach der "massiven Gewinnwarnung" auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Basierend auf den neuen Signalen seien die Markterwartungen für das operative Ergebnis 2019 etwa 7 Prozent zu hoch, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hält den Konzernausblick aber für zu konservativ. Zudem werde die Aktie auch unter Dividendengesichtspunkten interessant. Die höchste Dividendenrendite habe es 2011 mit 5,8 Prozent gegeben. Dies sei wohl auch die Grenze in einer "normalen Rezession". Aktuell würde dies einem Kursniveau von 57 Euro entsprechen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-12-10/13:06

ISIN: DE000BASF111