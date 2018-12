Der amerikanische Versicherungskonzern Hanover Insurance Group, Inc. (ISIN: US4108671052, NYSE: THG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 60 US-Cents je Aktie aus und erhöht damit die Dividende um knapp 11 Prozent. Im Vorquartal kamen 54 Cents zur Ausschüttung. Es ist die 14. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,40 US-Dollar an dies Aktionäre ausgezahlt. Dies entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...