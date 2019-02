Aktien von Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahre ihre Ausschüttungen erhöhen, dürfen sich Dividenden-Aristokraten nennen. In der Regel geht diese Beständigkeit mit einer guten langfristigen Wertentwicklung der Aktien einher. In den USA erreichten in diesem Jahr vier Titel neu den Status als Dividenden-Aristokraten. BÖRSE ONLINE stellt dieses...

Den vollständigen Artikel lesen ...