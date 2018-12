Wien (www.anleihencheck.de) - Die im Laufe des Jahres von der UniCredit Bank kommunizierte TLAC-Emission an Senior non-preferred (SNP) Verbindlichkeiten in der Größenordnung von EUR 3 bis 5 Mrd. wurde letzte Woche mittels einer privaten Platzierung bedient, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...