"Macron démission!" Das ist die Forderung, die man dieser Tage am häufigsten auf den Straßen der größeren Städte Frankreichs hört. "Macron - Rücktritt!" fordern Tausende Demonstranten der "Gilets Jaunes", der sogenannten Gelbwesten, bereits am vierten Samstag in Folge. Auch in Lyon. Dabei ist es augenscheinlich ein ganz normaler vorweihnachtlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...