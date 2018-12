Fünf Monate nach dem Börsengang zieht Creditshelf-Vorstand Daniel Bartsch bei FINANCE-TV eine positive Jahresbilanz: „Wir sind alle hochzufrieden mit dem Ergebnis des IPOs. Wir ziehen seitdem auch deutlich mehr Geschäft an.“ In den ersten neun Monaten des Jahres hat Creditshelf seinem Co-Gründer zufolge Kreditanfragen in Höhe von 700 Millionen Euro erhalten. Der Trend: „Die Firmenkunden fragen längere Laufzeiten nach.“ Außerdem prüft Creditshelf gerade den Einstieg in das Geschäft mit Factoring, verrät Bartsch gegenüber FINANCE-TV. Ab wann das Frankfurter Fintech Gewinn machen will und was derzeit der limitierende Faktor für das Wachstum ist – Daniel Bartsch gibt im FINANCE-TV-Talk die Antworten.