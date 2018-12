Die EU-Kommission will den Euro stärker als globale Währung verankern und damit in direkte Konkurrenz zum US-Dollar als größter Leitwährung der Welt treten lassen. "Es ist schwierig bei allem, was Energie und Rohstoffe betrifft, vom Dollar wegzukommen - der hat Jahrhunderte Vorsprung", sagte voestalpine-Chef Wolfgang Eder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...