Freestyle-Tänzer Patrick Patrox (28, Berlin) landet nach einem Salto im Spagat. Das Publikum springt begeistert auf. Ballerina Maria (23, Düsseldorf) schwebt im blauen Kleid über den Tanzboden, tanzt eine Geschichte aus ihrem Leben und rührt mit ihrer Zerbrechlichkeit Tanz-Master Nikeata Thompson zu Tränen. In der neuen ProSieben-Show (Donnerstag, 20:15 Uhr) treffen alle Tanzstile aufeinander. Ob Freestyle, Hip-Hop, Standardtanz oder Ballett - in "Masters of Dance" geht es um die einfache Frage "Wer ist der beste Tänzer Deutschlands?"



Im direkten Vergleich stellen sich die Tänzerinnen und Tänzer in Auditions bei "Masters of Dance" den vier Tanz Mastern vor: Choreografin und Tänzerin Nikeata Thompson (38, Berlin), Flying Steps-Legende Vartan Bassil (42, Berlin), Weltmeister-Macher und Tanztrainer Dirk Heidemann (57, Berlin) und YouTube-Star und Tanzschulen-Besitzer Julien Bam (30, Aachen) suchen den besten Dance Act Deutschlands. Die Master entscheiden nach jedem Duell, wen sie in ihr Team einladen oder wen sie nach Hause schicken.



Worauf kommt es den vier Dance Mastern bei den Tänzern an? Weltmeister-Tanztrainer Dirk Heidemann erklärt: "Tanz ist harte Arbeit: 20 Prozent ist Talent, der Rest ist Disziplin." Julien Bam über seine Auswahl-Kriterien: "Es ist das gewisse Etwas und der besondere Mix aus Attitude, Gefühl, Körperhaltung und Individualität, der einen Tänzer einmalig macht. Wir werden bei der Show sehen, dass Tanz viel mehr ist. Tanzen kann in jeder Lage des Lebens helfen und hilft, Emotionen, Spaß, Trauer, Kummer und Lebensfreude zu verarbeiten." Flying Steps-Chef Vartan Bassil über die Show: "Das Besondere an 'Masters of Dance' ist für mich, dass man als Juror nicht nur passiv bewertet, sondern dass man selbst aktiv mitgestaltet und sein Team auswählt, mit dem man dann gegen die anderen Master antritt." Nikeata Thompson: "Alle Master haben ihre Stärken und sind entsprechend große Konkurrenten. Vartan hat schon viele Shows mit den Flying Steps konzipiert, Julien begeistert wöchentlich mit neuen Videos seine YouTube-Follower, und Dirk hat bereits Jahrzehnte lange Erfahrung. Wir werden alle unser Bestes geben und versuchen unsere Company ins Finale zu bringen."



In der ersten Folge treten die Tänzer zu Tanz-Battles an:



Fource (Berlin) vs. True Knights (Freiburg) Damian (26, Düsseldorf) vs. Maria (23, Düsseldorf) Albena & Vinzenz (Düsseldorf) vs. Khea & Fabio (Stuttgart) Justyna & Justine (München) vs. Nick & Fiona (Hamburg) Anthony David (26, Berlin) vs. Julia Sophie (23, Hamburg) Star Wars Crew (Offenburg bei Straßburg) vs. 1st Cut (Friedberg bei Augsburg) Anna & Arthur (Bochum) vs. Rieke & Steven (Hannover) Tim (25, Köln) vs. Felix (27, München) D-Squared (Limburg bei Koblenz) vs. Sabrina & Nigel (Hofheim bei Frankfurt) Patrox (28, Berlin) vs. Ekatarina (25, Köln)



"Masters of Dance", fünf Folgen ab Donnerstag, 13. Dezember 2018, 20:15 Uhr auf ProSieben



