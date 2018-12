Mainz (ots) -



Donnerstag, 13. Dezember 2018, 18.00 Uhr



Die einstündige Live-Sendung "nano spezial: Klimagipfel in Katowice" aus dem Klimahaus Bremerhaven am Donnerstag, 13. Dezember 2018, 18.00 Uhr, fasst Diskussionen und bis dahin bekannte Ergebnisse des UN-Klimagipfels (3. bis 14. Dezember 2018) zusammen und liefert Hintergrundinformationen. Zu Gast bei Moderatorin Yve Fehring sind Polarforscher und Buchautor Arved Fuchs und Klimawissenschaftler Anders Levermann.



"nano spezial" entwirft in seiner Sendung unter anderem ein Zukunftsszenario für das Jahr 2100 und stellt das Projekt "Klimaneutral leben in Berlin" vor. Das Projekt des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung begleitet 100 Berliner Haushalte, die versuchen, ihren CO2-Fußabdruck ein Jahr lang zu reduzieren. In mehreren Live-Schalten zu Gregor Steinbrenner und Volker Angres, die in Katowice vor Ort sind, gibt die Sendung einen Überblick über den aktuellen Stand der Verhandlungen.



Die Auswirkungen des Klimawandels auf viele Regionen der Welt sind auch in einer Ausstellung im Klimahaus Bremerhaven sichtbar gemacht. Die Studiogäste Arved Fuchs und Anders Levermann können Spannendes dazu berichten: der eine aufgrund seiner vielen Expeditionen, der anderes basierend auf seinen Forschungsergebnissen. Auch das Publikum dieser "nano spezial"-Sendung bekommt Gelegenheit, sich an den Experten-Gesprächen zu beteiligen.



Der Weltklimarat fordert entschlossenes Handeln, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Denn sollte dieses Ziel verfehlt werden, drohen dramatische Folgen. Wie es zu erreichen ist, soll auf dem UN-Klimagipfel beschlossen werden.



3sat zeigt die Ausgabe von "nano spezial" im Rahmen seines Programms zur UN-Klimakonferenz in Katowice: https://ly.zdf.de/nujm/.



Beiträge aus "nano spezial": https://ly.zdf.de/SvR/



