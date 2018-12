Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts025/10.12.2018/14:00) - Radialventilatoren sind zur Schaltschrankkühlung das Mittel der Wahl, wenn es im Innenkreislauf von Wärmetauschern oder bei Dachlüftern gilt, einen vergleichsweise hohen Gegendruck zu überwinden. Um in diesem Bereich jetzt auch von den Vorteilen der EC-Technologie profitieren zu können, hat der Ventilator- und Motorspezialist ebm-papst ein neues Radial-Kompaktmodul entwickelt. Bisherige Lösungen In der Schaltschrankkühlung werden oft freilaufende Radialventilatoren mit Düsen oder Schutzgittern kombiniert, was weniger empfehlenswert ist. Die separat gekauften Komponenten sind nicht optimal aufeinander abgestimmt und der Ventilator verhält sich in der Anwendung dann nicht so wie erwartet. So müssen zum Beispiel Verluste und ein höherer Geräuschpegel in Kauf genommen werden. Mit kompletten Radialventilatoren, bei denen bereits alle Komponenten integriert und strömungstechnisch optimiert sind, ist der Anwender deshalb besser beraten. Effizientes Kompaktmodul mit Störfestigkeit bis 3 kV ebm-papst hat mit dem K1G190 jetzt ein neues plug & play-fähiges Radial-Kompaktmodul entwickelt, das zum einen perfekt auf die Anforderungen solcher Schaltschrankapplikationen abgestimmt ist. Zum anderen erleichtert es Anwendern den Einstieg in die energieeffiziente EC-Technik, da sich durch neue konstruktive Maßnahmen deutliche Vorteile gegenüber konventionellen Lösungen ergeben. Im Gegensatz zu AC-Varianten arbeiten die EC-Ventilatoren durch ihre hohen Wirkungsgrade deutlich wirtschaftlicher, sind leiser und lassen sich bedarfsgerecht in der Drehzahl regeln. Dank ihrer Störfestigkeit bis 3 kV hat die Elektronik keine Probleme mit Störungen im Versorgungsnetz. Langlebig und zukunftssicher Die Auslegung der neuen Radial-Kompaktmodule verspricht hohe Verfügbarkeit und Sicherheit für die Zukunft: So ist eine Lebensdauer von 10 Jahren (90.000 Betriebsstunden) garantiert. Aktuell wird ein Breitspannungseingang von 100-240 V entwickelt, mit dem das Radial-Kompaktmodul dann weltweit einsatzbereit ist. Neben der Basis-Variante kann die Elektronik je nach Bedarf mit zusätzlichen Features wie Condition Monitoring und Predictive Maintenance erweitert werden. Der Umstieg auf die EC-Technik ist damit der erste Schritt in Richtung Zukunft. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 2 Mrd. Euro. ebm-papst beschäftigt über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 48 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181210025

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 08:00 ET (13:00 GMT)