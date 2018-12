Am Dienstag entscheidet das britische Unterhaus über den Brexit-Vertrag mit der EU. Das ganze Gezerre rund um das Thema wirkt seit Monaten wie ein Bremsklotz für den Aktienkurs von BMW. Der Münchner Autobauer ist im Vergleich zu VW und Daimler am stärksten auf der Insel engagiert. Vier Werke mit 8.000 Mitarbeitern betreibt BMW in Großbritannien. BMW baut in England unter anderem den Mini und verschiedene Motor-Varianten, die dann in den Werken in Deutschland weiter verarbeitet werden. Das Werk in Hams Hall zum Beispiel hat 2017 über 300.000 Motoren für BMW hergestellt.

