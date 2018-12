Die BASF-Aktie rutscht heute auf ein neues 24-Monats-Tief und hat in den vergangenen 12 Monaten ganze 37% an Wert verloren - der Chemiekonzern hatte am Freitagabend nach Börsenschluss seine Jahresprognose gesenkt.Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach einer Gewinnwarnung von 81 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Hinter dieser zweiten Warnung im...

